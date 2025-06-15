Özgür Özel'den Babalar Günü Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlardan Altan Öymen'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı. CHP lideri Özel, önceki genel başkanlar; Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Babalar Günü dolayısıyla telefonla aradı.