Özgür Özel\'den Babalar Günü Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özel, önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Tedavi gören Altan Öymen'i ise hastanede ziyaret eden Özel, Öymen'in Babalar Günü'nü tebrik etti.