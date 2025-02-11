Özgür Özel'den Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak teşekkürlerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP Lideri Bahçeli, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak, CHP Grup Toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamalar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Özgür Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.

"İyileşsin, görevinin başına gelsin, Devlet Bey ile rekabet de ederiz seçime de gideriz"

CHP lideri Özel, bugünkü grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini anımsatarak, "CHP olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ben yakından takip ettim. Kendisinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alıyoruz. CHP olarak bütün siyasi çelişkilerimize, rekabetimize, bize yapılan bütün haksızlıklara rağmen Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz herhangi bir siyasi eleştiri, yaklaşımımız olmadı, olmayacak. Sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum; ne olursa olsun hastalık ve ölüm durumlarında asla ve asla olmadık eleştiriler yapmamalı. Allah şifa versin. İyileşsin, görevinin başına gelsin. Devlet Bey ile rekabet de ederiz seçime de gideriz. Onları da yeneriz iktidara da geliriz ama bugün sağlık dilemenin ve iyi duyguları ifade etmenin günüdür." ifadelerini kullanmıştı.