Özgür Özel\'den Bosna-Hersek\'e Kutlama

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yaptığı paylaşımla, Bosna-Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'nü kutladı.

Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'ne ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olan 25 Kasım Devlet Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.