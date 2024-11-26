Özgür Özel\'den Çalışkan Ailesine Destek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Remzi Çalışkan'ın eşi ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın gözaltına alınması nedeniyle, eşi Hatice Çalışkan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile telefonda görüştü. CHP lideri Özel, Çalışkan ve Çerkezoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.