Özgür Özel'den Papa Francis'e Taziye

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Papa Francis'in ölümünün ardından "Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva'nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti'ne başsağlığı diliyorum" dedi.

Vatikan, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in, bugün 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva'nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerimizi paylaştım. Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva'nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti'ne başsağlığı diliyorum."