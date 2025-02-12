Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Ünal AYDIN
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına yeniden seçilen Erinç Sağkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 8 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 38'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeniden başkanlığa seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBB'ye giderek Sağkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Görüşmede Özel'e; genel başkan yardımcıları Gül Çiftci, Gökçe Gökçen ve Gülşah Deniz Atalar ile milletvekilleri Sibel Suiçmez, Cumhur Uzun ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Sağkan'a Ziyaret - Son Dakika
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