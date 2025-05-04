Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Sert Tepkiler - Son Dakika
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Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Sert Tepkiler

AK Parti'li yöneticiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı kınadı.

04.05.2025 15:09
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AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ile Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ala, paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyor, kendisine büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Uzlaşı sanatı ve iletişim kabiliyeti olan siyasi mecralarda şiddetin her türlüsünü amasız, ancaksız, fakatsız olarak reddediyor ve menfur saldırıyı kınıyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, uğradığı saldırı nedeniyle de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, olayın hemen ardından saldırganın güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını, siyasette şiddete asla yer olmadığı gibi toplumsal barış ve huzura yönelik her türlü provokasyonun da karşısında olduklarını vurguladı.

Özgür Özel'e yönelik fiziki saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik toplum düzeninde şiddete asla yer yoktur. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür menfur eylemlerin siyasete gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini önemle vurguluyoruz."

"Saldırı millet iradesine yapılmış bir alçaklık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özel'e yönelik saldırıyı kınayıp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olarak asla tolere edilemez. Şiddetin, saldırının hiçbir gerekçesi ve mazereti olamaz. Kimsenin demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Failin en kısa zamanda hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da saldırıyı lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırı, sadece bir kişiye, siyasiye değil; millet iradesine, değerlerimize, örf adet ve ananelerimize yapılmış bir alçaklıktır. Her türlü hain saldırı ve karanlık girişimle test edilen demokrasimizin çelik iradesi bu tür alçak saldırılardan asla etkilenmeyecektir. Demokrasiye uzanan her el, karşısında bizleri bulacaktır. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür provokatif eylemlere karşı hep birlikte durmamız gerektiğinin altını önemle çiziyorum."

CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınayıp geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise toplumsal barışı hedef alan her türlü şiddet ve saldırı girişiminin hukuk önünde mutlaka karşılık bulacağını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de saldırıyı en güçlü biçimde kınadığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik toplum düzeninde şiddete asla yer yok. Bu tür menfur eylemlerin siyasete gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırganın gözaltına alınmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Hukuk önünde hesap vereceğinden kuşkumuz yoktur. Toplumsal barışımızı ve huzurumuzu bozmaya yönelik her türlü saldırı ve provokasyonun karşısında durmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Saldırılar bu ülkenin kardeşliğine gölge düşüremez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise saldırıyı şiddetle kınadı. Öğütken, siyasetin saygınlığını zedeleyen bu tür eylemlerin karşısında durmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, "Provokatif saldırılar bu ülkenin kardeşliğine asla gölge düşüremez." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de saldırıyı şiddetle kınayıp, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "Saldırganın gözaltına alınmış olması sevindiricidir; hukuk önünde hesap vereceğinden kuşkumuz yok. Siyaset kurumuna yönelik bu tür provokasyonların karşısında durmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da saldırıya ilişkin, "Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırıyı en sert şekilde lanetliyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaseti provokasyonların, demokrasimizi şiddet olaylarının hedefine oturtmayı amaçlayanlar asla başarılı olamayacak." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Sert Tepkiler - Son Dakika

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