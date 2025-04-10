(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençlere özgürlük. Protesto haklarını kullandıkları için tutuklanan gençlerin tahliyesi doğrudur, önemlidir. Duyulan ses adaletin sesidir, meydanların sesidir, milletin sesidir. Dün Şişli'de haklının sesini dünyaya duyuranlara binlerce kez teşekkür ederim. Son gencimiz de tahliye edene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlatılan protesto gösterilerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen 273 gençten 102'si hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gençlere özgürlük. Protesto haklarını kullandıkları için tutuklanan gençlerin tahliyesi doğrudur, önemlidir. Duyulan ses adaletin sesidir, meydanların sesidir, milletin sesidir. Dün Şişli'de haklının sesini dünyaya duyuranlara binlerce kez teşekkür ederim. Son gencimiz de tahliye edene kadar mücadelemiz sürecek."