Özgür Özel Saraçhane'de: Ekrem İmamoğlu'nun Aldığı Oy 14 Milyon 850 Binin Üzerindedir

(SARAÇHANE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Her birisi teker teker tutanak altında, teker teker sisteme işlenmiş halde. Daha 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken üyelerimizden ve dayanışma sandığından sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir" dedi. Özel ayrıca, "Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın. Yok öyle yağma. Bundan sonra parayı bizden kazanıp, reytingi bizden yapıp saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, yürütülen soruşturma kapsamında bugün tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi ve İmamoğlu görevden alındı. CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane'de belediyenin merkez binası önünde toplanan on binlerce yurttaşa seslendi. Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün direnişin beşinci gününde milli iradenin ve İstanbul'un kalbinde yine Saraçhane'yiz. İlk gün yüz binlerdik, artarak 500 bin-550 bin olduk. Siyasi hayatında ilk kez iki gece üst üste aynı yerde ama hiç uyumadan konuşma yapmak gibi bir deneyimi ilk kez sizinle paylaşıyorum. Dünden bugüne yatmadık, ayaktayız, meydandayız, Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Siz burada bir tarih yazıyorsunuz. 19 Mart 2025, 20 Mart, 21 Mart, 22 Mart, 23 Mart beş gece üst üste yarım milyon kişi, bir milyon kişiyi zorlayan rakamlarla bir meydanda toplanmak, hem de toplantı yasağına rağmen engellemelere rağmen toplu ulaşımın köprülerin kapanmasına rağmen inançla, kararlılıkla, azimle bu tek adam rejimine isyanla buralara geliyorsunuz. İyi ki varsınız. Bugün aslında hüznün günü, bugün kederin günü, bugün bir ayrılığın ilk günü gibi görülebilir. Ekrem Başkanımızı, can yoldaşımızı, Ekrem abimizi, Ekrem evladımızı, Ekrem kardeşimizi bizden alıp kopardılar, isyandayız, isyandayız, isyandayız.

"Keder yok, umut var"

Ancak bu meydanda hüzün yok, inanç var. Keder yok, umut var. Çünkü bu umudu yükselten bu meydan, bu binler, bu yüz binler, bu milyonlar. Biz Ekrem Başkan ile birlikte Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz. Birazdan 19 Mart başarısız darbe girişimi, bizim irademizi değil ama adayımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı hapsetti. Buna karşı bizim bugün 23 Mart devrimiyle, 23 Mart demokrasi devriminde ne yaptığımızı, bizim değil, sizin, milyonların, 81 ilin, 973 ilçenin ne yaptığını sonuçlarını ilan edeceğim.

"Yok öyle yağma"

Bir uyarım var, dikkatle dinlesinler. Şu anda televizyonları başında olup, kumandası elinde olan, tüm izleyicilere, gönlü burada, kulağı burada, kalbi Ekrem Başkan ile çarpan herkese sesleniyorum. Kanalları tek tek gezin. Böyle bir günde dünya tarihine geçecek bir ön seçim ve dayanışma oylamasında birazdan açıklanacak rakamlar konuşulurken, dünyanın en önemli metropollerinden birinde İstanbul'da bir meydanda, bir milyona yakın insan toplanmışken, bu yayını vermeyen kim varsa, hangi televizyon varsa onları kayda alıyoruz. Yandaş medya nereden beslendiği belli. Ancak merkez medya, reklamlarının yüzde 70'i bizim seçmenimize, bu meydanlara yönelik olan, merkez medya ürününü biz alacağız, vergisini o alacak. Parayı bizden kazanacaksın, reklamı bize izlettireceksin, ürünü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin. Yok öyle yağma, yok öyle yağma.

Bu geceden itibaren ve yarından tezi yok. Parayı buradan kazanan, seyirciyi burada bulan, reytingi buradan yapan saraya hizmet edenleri bu geceden itibaren tespit edip bunların öyle 'Televizyonunu izlemeyin' filan değil. Bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor, o arabayı alan namerttir.

"Bu meydanı görmeyene boykot geliyor"

Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın. Yok öyle yağma. Bundan sonra parayı bizden kazanıp, reytingi bizden yapıp saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Yayında olmayan varsa, yayında olmayanlara sesleniyorum. Bakın, meydan ne diye bağırıyor? Bu meydanı görmeyene boykot geliyor, tüm mallarına boykot geliyor. O tatlı günler bitti, ya bizi göreceksin ya bizi göreceksin. Tüketimden gelen gücümüzü kullanmaya, bunlara boyun eğmemeye, diz çöktürmeye hazır mıyız? Televizyonu başındakiler, Saraçhane hazır. Türkiye, hazır mısınız? Biz kazanacağız, bizi görmeyenler bundan sonra gömülecekler.

Ne sandınız ya? Siz Saraçhane'yi ne sandınız? Siz İstanbul Üniversitesi'ni, Bozağiçi'yi, Yıldız Teknik'i ne sandınız? Siz bu gençleri ne sandınız? Siz Atatürk'ün kurduğu CHP'yi ne sandınız?

"Millet, bu oyunu bozmuştur, bozmaktadır"

Bugün, dünya siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir leke bırakacak gündü. Birazdan açıklayacağım rakamlarla 81 ilimiz, 973 ilçemiz ve bilhassa İstanbulumuz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır. Ancak dört kez yenildiği birinin bileğini bükemediği için atadığı yargı aparatlarıyla onun bileğini kırmaya kalkan hazımsızlar, hatta bir hazımsız. 86 milyonun ilk seçimde seçeceği geleceğin Cumhurbaşkanımıza darbe girişiminde bulunmuş, O'nu hesaplaya kitaplaya, dört gün tutukluluk süresini dakika dakika hesaplayarak Çarşamba sabahı 6.40'ta gözaltına almış ve dört gün içeride tutup Türkiye O'nun için sandığa giderken O'nu mahkemeye sevk edip, Türkiye O'nu seçerken O'nu Silivri zindanına göndererek, O'na değil, milyonlara meydan okumuş, darbe yapmaya kalkmıştır. Ama o iş o kadar kolay değil. Millet, bu oyunu bozmuştur, bozmaktadır. Millet güçlüdür, millet haklıdır, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

"Üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir"

Üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Normalde bugün 1 milyonun üzerinde bir katılımı başarı olarak görecekken, bugün 1 milyon 753 bin üyenin, 1 milyon 653 bininin sandık başına gitmesi İmamoğlu'na ve irademize yapılan darbe girişimine en kuvvetli cevaptır. Ama bu parti içi rakam. Ekrem Başkan'a 19 Mart başarısız darbe girişimi yapılana kadar biz işin bu kısmıyla ilgiliydik. Ama ne zamanki bir CHP'liliği aşan, milletin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı için gönlünde olan Ekrem Başkanı'ın tutuklanmasıyla gözaltına alınmasıyla sizler bu meseleye el koymaya karar verdiniz, biz de her sandığın yanına bir dayanışma sandığı koymaya, illere, ilçelere, mahallelere dayanışma sandığı koymaya, CHP üyesi olmayanları da 'Gelin, seçin, tarihe geçin' demeye ve onları oy kullanmaya davet ettik. Bugün manzarayı gördünüz.

"Bugünkü seçim sonuçları Erdoğan'ın meşruiyetini tümüyle tartışmaya açmıştır"

Oy vermeye pusula yetmedi. İçine koymaya zarf yetmedi. Oy kullanmaya saat yetmedi. Saatleri uzattık, pusulaları bastık. Yetmedi, yetmedi, yetmedi... Şimdi, henüz, an itibarıyla daha 2 bin 621 sandık ben buraya çıkarken sayılmamış, sisteme işlenmemişken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Her birisi teker teker tutanak altında, teker teker sisteme işlenmiş halde. Daha 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken üyelerimizden ve dayanışma sandığından sayın Ekrem İmamoğlu'nu aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir. Buradan, bu meydan sayın Erdoğan'a meydan okumaktadır. Bugünkü seçim sonuçları Erdoğan'ın meşruiyetini tümüyle tartışmaya açmış, bir erken seçim sandığını kaçınılmaz kılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'a ve ittifak ortaklarına sesleniyorum: hodri meydan, eğer bu hafta gelip biz bu meydanda yarışabiliriz, biz Ekrem İmamoğlu ile yarışabiliriz diyorlarsa, erken seçim kararının alınması Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu ile yarışabileceklerdir, gelsinler boylarının ölçüsünü alsınlar."

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