Özgür Özel Srebrenitsa Katliamı'nı Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Özel, "Unutmadık, unutmayacağız" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin kara lekesi Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
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