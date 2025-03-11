Özgür Özel: Suriye Anlaşması Üzerine Değerlendirme

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Biz Suriye'yi toprak bütünlüğünü koruyacak, Suriye'de çatışmaları bitirecek tüm tarafları kapsayacak demokratik bir anayasaya ulaşacak şekilde ve bir geçiş hükümetine katkı sağlayacak her türlü adımı doğru adım olarak buluruz. Ama bu anlaşma Suriye'ye barış getirecek bir anlaşma mıdır yoksa bu anlaşma yeni itirazlar yeni endişeler üretecek bir anlaşma mıdır bu konunun netleşmesi lazım. Biz meseleyi ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz ama sonuçta kanın durmasıdır esas, çatışmaların bitmesidir esas ve bütün Suriye'yi kapsamasıdır esas. Bütün taraflar açısından bu anlaşmanın yada daha kapsamlı anlaşmaların çatışmaları bitirmesini ümit ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, "SDG-HTŞ anlaşması dün akşam itibarıyla gündeme düştü. Türkiye'nin Suriye politikaları açısından bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu anlaşmayla ilgili şu anda dün akşam sekiz madde açıklanmıştı, o maddeler takip ediliyordu ben buraya gelmezden önce sözcüleri SDG'nin anlaşmanın içeriğine ilişkin yapısal farklar söyledi. Örneğin dün akşamki bilgi petrol kaynaklarının merkezi hükümete geçecek olmasındaydı kontrolünün ve SDG'nin Suriye Ordusu'na katılacağına yönelikti. Ama bugün sözcülerinin açıklaması 'Bütün kaynaklar, petrol kaynakları bizde kalacak, kendi bölgemize asla Suriye Merkezi Ordusu girmeyecek. Biz bölgemizi koruyacağız ayrıca sembolik olarak sınır kapılarına Suriye bayrağı çekeceğiz' dedi.

"Bu anlaşmanın yada daha kapsamlı anlaşmaların çatışmaları bitirmesini ümit ederim"

Şimdi birbirinden çok farklı iki durum varken bu konunun hızla güvenilir kaynaklar eliyle netleştirilmesi gerekiyor. Sonuçta biz Suriye'yi toprak bütünlüğünü koruyacak, Suriye'de çatışmaları bitirecek tüm tarafları kapsayacak demokratik bir anayasaya ulaşacak şekilde ve bir geçiş hükümetine katkı sağlayacak her türlü adımı doğru adım olarak buluruz. Ama bu anlaşma Suriye'ye barış getirecek bir anlaşma mıdır yoksa bu anlaşma yeni itirazlar yeni endişeler üretecek bir anlaşmamıdır bu konunun netleşmesi lazım. Biz ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz meseleyi ama sonuçta kanın durmasıdır esas, çatışmaların bitmesidir esas ve bütün Suriye'yi kapsamasıdır esas. Mesela bu anlaşmanın Alevilere nasıl bir güvence verdiğini de bilmek görmek gerekir. Tüm taraftar Dürziler açısından da hassasiyet çok önemlidir, bütün taraflar açısından bu anlaşmanın yada daha kapsamlı anlaşmaların çatışmaları bitirmesini ümit ederim sadece."