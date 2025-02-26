Özgür Özel, Zafer Partisi ile Görüştü

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel ile bir araya geldi.
Özel, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel ile CHP Genel Merkezindeki makamında görüştü. CHP lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.
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