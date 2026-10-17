Özgür Özel\'den yeni transfer iddiaları için zehir zemberek sözler: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz

Yeni Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ön seçiminde konuşan Özgür Özel gündeme bomba gibi düşen iktidara yakın gazetecilerin iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. İddiaya göre Ankara’da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti’ye katılması bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da AK Parti'ye transferi iddia edildi.