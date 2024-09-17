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Ozon Tabakası İyileşiyor

WMO, mevcut politikalar sayesinde ozon tabakasının uzun vadeli iyileştiğini açıkladı.

17.09.2024 12:49
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ozon tabakasının mevcut politikalar sayesinde uzun vadeli iyileşme yolunda olduğunu bildirdi.

WMO, her yıl 16 Eylül'de kutlanan "Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü" dolayısıyla ozon tabakasının durumuna ilişkin rapor yayımladı. Raporda, ozon tabakasının korunmasına yönelik mevcut politikalar sonucunda tabakanın uzun vadeli iyileşme yolunda ilerlediği belirtildi.

Klor ve brom gibi bazı maddelerin ozon tabakasını incelterek zarar verdiği aktarılan raporda, bu maddelerin kullanımının kaldırılmasının iklim için sağlayacağı faydaya dikkat çekildi.

Raporda, bu konudaki mevcut politikaların sürdürülmesi durumunda ozon tabakasının Antarktika'da 2066, Kuzey Kutbu'nda 2045 ve dünyanın geri kalanında 2040 yılına kadar, "ozon deliğinin ortaya çıktığı 1980'den önceki değerlere" ulaşılmasının beklendiği vurgulandı.

BM Çevre Programı (UNEP) ve WMO tarafından desteklenen 2022'deki bilimsel değerlendirmeye göre, Antarktika'daki ozon deliğinin 2000'den bu yana alan ve derinlik olarak yavaş yavaş iyileştiği bildirilen raporda, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü "tüm zamanların en başarılı çevre anlaşması" olarak nitelendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bir zamanlar "hasta" olan ozon tabakasının iyileşme yolunda ilerlediğini belirterek, "çok taraflılığın ciddi bir baskı altında olduğu bir dönemde", ozon tabakasının korunmasına yardımcı olan Montreal Protokolü'nün güçlü bir "umut sembolü" olduğunu bildirdi.

Ülkelerin ortak fayda için siyasi kararlılık göstermelerinin değişimin mümkün olduğunu gösterdiğini belirten Guterres, ozon tabakasını incelten farklı maddelerin üretim ve tüketimini aşamalı olarak durdurmak üzere dünyayı bir araya getiren protokolün insan sağlığının korunmasına ve ekonomik kayıpların önlenmesine de katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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