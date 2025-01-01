Ozon Tabakasını Inceltici Maddelerin İthalatı 2025'te Tamamen Yasaklandı - Son Dakika
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Ozon Tabakasını Inceltici Maddelerin İthalatı 2025'te Tamamen Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatını kısıtlı istisnalar haricinde tamamen sonlandıracağını açıkladı. 2025 yılı için hazırlanan ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri ile 43 kimyasal maddenin ithalatı da yasaklandı.

01.01.2025 12:17
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TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı için hazırlanan ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri ile ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatının 1 Ocak 2025 itibarıyla, kısıtlı istisnalar hariç olmak üzere tamamen sonlandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığınca 2025 yılı için hazırlanan ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğler, oyuncaklar, makineler, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabılar, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri, araç parçaları gibi pek çok ürün grubunun teknik düzenlemesine uygun ve güvenli bir şekilde ülkemiz piyasasına girmesi için ithalat aşamasında yürütülen denetimleri düzenliyor. Tebliğler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüş ve önerileri çerçevesinde her yıl güncellenerek yeniden yayımlanıyor" denildi.

'43 KİMYASALIN İTHALATI YASAKLANDI'

2025 yılı için yayımlanan tebliğlerde öne çıkan değişikliklere ilişkin, "İnsan ve araç güvenliği açısından oldukça kritik bir önemi haiz ürünlerden olan araç lastikleri, ilgili BM-AEK regülasyonları çerçevesinde denetlenmek üzere ilgili tebliğ kapsamına alındı. Araçlarda kullanılan LED ampullerle ilgili son dönemde gelen şikayetler üzerine, söz konusu ürünler denetim kapsamına alındı. Halihazırda denetim kapsamında olan özellikle tüketicilere yönelik ürünlere ilişkin ek mevzuatsal gereklilikler ilgili ÜGD tebliğlerine eklendi. Tüketici ürünleri, anne bebek ürünleri ile tekstil ve deri ürünlerinin ithalat aşamasında denetlendiği ilgili ÜGD tebliğlerine, Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği eklenerek, piyasaya arz edilecek ürünler için herhangi bir güvenlik açığı bırakılmaması hedeflendi. Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı taahhütlerimiz çerçevesinde, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı 1 Ocak 2025 itibarıyla, kısıtlı istisnalar hariç olmak üzere tamamen sonlandırıldı. İlaveten, çevre ve insan sağlığı için tehlike arz eden 43 farklı kimyasal madde, ilgili tebliğe dahil edilerek ithalatı yasaklandı ve istisnai kullanımları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi kapsamında Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı aranan ürünlere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Tütün ve tütün mamullerinin ithalat denetimi kapsamında, şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatına ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında yapılan ticari kalite denetimleri için esas alınacak standartlar yıl içerisinde yapılan tadiller dikkate alınarak güncellendi. Dış ticaretteki ürün güvenliği denetimine yönelik yukarıdaki değişikliklerin yanı sıra; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan idari para cezalarının alt ve üst hadlerinin, 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldığı ilan edildi. Ticaret Bakanlığımız, ürün güvenliği alanındaki çalışmalarla, ithalatımızın disipline edilmesini, aynı zamanda vatandaşlarımızın ve sanayimizin teknik düzenlemelere uygun, güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak üzere tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ozon Tabakasını Inceltici Maddelerin İthalatı 2025'te Tamamen Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ozon Tabakasını Inceltici Maddelerin İthalatı 2025'te Tamamen Yasaklandı - Son Dakika
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