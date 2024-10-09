Pakistan-Afganistan Sınırında Çatışma - Son Dakika
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Pakistan-Afganistan Sınırında Çatışma

Belucistan'da Afgan ve Pakistan güçleri arasında çatışma yaşandı, kayıplar var.

09.10.2024 16:20
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

Pakistan ulusal basınının üst düzey güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Belucistan eyaletinin Nuşki bölgesinde sınırdaki tel örgü tamiri yapan askerler ile Afgan sınır güçleri arasında karşılıklı ateş açıldı.

Kaynaklar, Afganistan sınır güçlerinin çok sayıda kayıp verdiğini iddia ederken, iki ülkeden de konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında en son 20 Eylül'de çatışma yaşanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır sorunları

İki ülke arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunuyor. Torkham ve Chaman sınır kapıları, en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

Afganistan'da mevcut yönetim de dahil hükümetler, uluslararası arenada iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi.

Bu hat üzerinde genelde Afgan tarafının inşa ettiği kontrol noktaları da taraflar arasındaki önemli anlaşmazlık konusu olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Pakistan, kendi topraklarında düzenlenen terör saldırılarında Afganistan'ın da önemli rolü bulunduğunu ileri sürüyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Afganistan ve Pakistan arasında sınır sorunları devam ederken iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırda anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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