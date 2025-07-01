Pakistan BMGK Dönem Başkanlığını Devraldı - Son Dakika
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Pakistan BMGK Dönem Başkanlığını Devraldı

01.07.2025 20:57
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Pakistan, BMGK başkanlığını devralarak barışçıl çözümlere odaklanacak. Filistin konusunu takip edecek.

NEW Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını Guyana'dan devraldı.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, temmuz ayı boyunca yürütecekleri BMGK dönem başkanlığı hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Pakistan'ın BMGK'da sekizinci dönemi olduğunu anımsatan Ahmed, yaklaşımlarının derin bir sorumluluk ve kararlılık duygusuyla BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne, üye devletlerin egemen eşitliğine, uluslararası hukuka ve çok taraflılığa sıkı sıkıya bağlı olduğunun altını çizdi.

Ahmed, BMGK dönem başkanlığını şeffaflık, kapsayıcılık, üye devletlerin katılımına önem verme ve krizlere karşı duyarlılıkla yürüteceklerini söyledi.

Pakistan'ın ilk üst düzey oturumunun 22 Temmuz'da çok taraflılık ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yoluyla uluslararası barış ve güvenliğin teşviki üzerine olacağını kaydeden Ahmed, toplantıya Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlık edeceğini bildirdi.

Ahmed, ikinci üst düzey katılımlı oturumun BM ile bölgesel örgütler arasındaki işbirliğini ele alacağını belirterek, bu bağlamda 24 Temmuz'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile bir toplantı gerçekleştirileceğini aktardı.

Rutin İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturumun da bakanlar düzeyine çıkarılmasını isteyeceklerini ifade eden Ahmed, "Bu toplantı, Konsey'in sivilleri koruma sorumluluğunu, uluslararası insancıl hukuku koruma yükümlülüğünü ve acil bir ateşkes ile BM kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir çözüm çağrısını yeniden teyit edecek." bilgisini verdi.

Ahmed, aynı zamanda aylık bilgilendirme toplantılarına başkanlık edeceklerini kaydederek, "Sahadaki gelişmelerin, özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki durumların, Konsey'in zamanında müdahalesini gerektirmesi halinde ek toplantılar düzenlemeye hazırız." bilgisini verdi.

Filistin meselesinin tüm boyutları BMGK'nın yakın takibinde

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de konuşacak Ahmed, BMGK'nın seçilmiş 10 üyesinin yakın zamanda ABD tarafından veto edilen bir karar tasarısı girişimi olduğunu anımsatarak, "Bu bizim sorumluluğumuz. Çaba gösteriyoruz. Bu çabaları sürdüreceğiz ve umuyoruz ki, önümüzdeki engelleri aşabiliriz ve Konsey'den ateşkese, barışa ve istikrara katkı sağlayacak bir sonuç çıkarmayı başarabiliriz." vurgusunda bulundu.

Ahmed, BMGK ve BM Genel Kurulu'nda aynı zamanda çoğunluk olarak üye ülkelerin daha ileri adımlardan söz ettiğinin görüldüğünü belirterek," Bir siyasi ufuktan, Filistin'in geleceğinden bahsediliyor." dedi.

Ertelenen "Uluslararası Filistin Konferansı"nın da tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Ahmed, "Tüm bu tartışmalar ve Filistin meselesinin tüm boyutları, özellikle Gazze'deki insani kriz, Güvenlik Konseyi'nin yakın takibi altında olmaya devam edecek." diye konuştu.

Ahmed, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde bir rolü olup olmayacağına ilişkin bir soruya cevaben ise, temelde bunun Filistinliler arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Pakistan Daimi Temsilcisi, "Bence en doğru yaklaşım, Filistinlilere bırakmaktır. Nasıl bir gelecek görmek istediklerine, nasıl bir gelecek düzenlemesi ya da yönetim yapısı arzuladıklarına, Gazze dahil tüm Filistin toprakları için kendilerinin karar vermesi gerekir. Bu benim yanıtım olur. Bunun ötesine geçmek istemem." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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