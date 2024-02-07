Pakistan'da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesindeki siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl Partisi'nin seçim ofisi yakınlarında düzenlenen saldırıda ise 10 kişi öldü. Yaralananlar tedavi altına alındı ve polis soruşturma başlattı.

07.02.2024 14:30
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- Pakistan'da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 15, Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl Partisi'nin seçim ofisi yakınlarındaki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim öncesi 2 bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı Belucistan eyaletine bağlı Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenirken, saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 40 kişi tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı doğrularken, bölgeyi kordon altına aldı.

Pakistan Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yetkililerden rapor istendiği duyuruldu.

JUI-F Partisi'nin seçim ofisi yakınlarındaki patlamada 10 ölü

Belucistan eyaletine bağlı Killa Saifullah bölgesinde ise Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl Partisi'nin seçim ofisi yakınlarında düzenlenen saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişinin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

Pakistan\'da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü
Kaynak: İHA

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