Pakistan'da Askeri Operasyonda 6 Asker Şehit

Güncel

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik askeri operasyonlarda 6 asker hayatını kaybetti, 12 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde silahlı gruplara yönelik iki askeri operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonlarda 6 askerin hayatını kaybettiği, 12 militanın öldürüldüğü ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen operasyonların hangi örgütlere yönelik olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'da son dönemde özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda artış gözleniyor.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.