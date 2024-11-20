Pakistan'da Belucistan'a Askeri Operasyon Onayı - Son Dakika
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Pakistan'da Belucistan'a Askeri Operasyon Onayı

Başbakan Şahbaz Şerif, Belucistan'daki silahlı gruplara karşı askeri operasyona onay verdi.

20.11.2024 00:16
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da dahil olmak üzere 4 silahlı grupla mücadele için kapsamlı askeri operasyona onay verdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif'in liderliğinde üst düzey hükümet yetkilileri ve askeri yetkililer, başkent İslamabad'da toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Belucistan eyaletindeki BLA da dahil olmak üzere 4 silahlı gruba yönelik kapsamlı askeri operasyonun onaylandığı bildirildi.

Operasyonun ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.

Karar, 9 Kasım'da Belucistan eyaletindeki tren istasyonunda meydana gelen, 26 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından alındı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin (Pakistan Talibanı) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da BLA'nın saldırıları oluyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Belucistan'a Askeri Operasyon Onayı - Son Dakika

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