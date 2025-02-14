Pakistan'da Bombalı Saldırı: 11 Ölü - Son Dakika
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Pakistan'da Bombalı Saldırı: 11 Ölü

Belucistan'da işçileri taşıyan araca tuzaklanan bomba patladı, 11 kişi hayatını kaybetti.

14.02.2025 13:07
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İSLAMABAD, 14 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde cuma günü bir aracın geçişi sırasında yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Harnai Komiser Yardımcısı Hazrat Wali, Xinhua'ya yaptığı açıklamada yol kenarına yerleştirilen bombanın işçileri taşıyan bir aracı hedef aldığını söyledi.

Polis, güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri olay yerine gelerek cansız bedenleri ve 2'si durumu kritik olan yaralıları yakındaki bir hastaneye nakletti.

Komiser Yardımcısı, el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı bir cihazla patlatıldığını belirtti.

İşçilerin saldırıya uğradıkları sırada bir kömür madenine çalışmaya gittiklerini belirten Wali, polis ve güvenlik güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine alarak bir arama operasyonu başlattığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif madencilerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek saldırıyı kınadı.

"Masum ve silahsız vatandaşların canlarına ve mallarına zarar vermekten sorumlu kişiler çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar" diyen Başbakan, terörizm tehdidinin ülkede tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların aktif bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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