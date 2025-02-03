Pakistan'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyası Başlatıldı

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İSLAMABAD, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkede çocuk felcini tamamen ortadan kaldırma konusundaki kararlı olduklarını söyleyerek 2025 yılı için ülke çapında çocuk felciyle mücadele kampanyası başlattı.

Şerif, pazar günü açılış töreninde yaptığı konuşmada 3-9 Şubat arasındaki düzenlenecek kampanyayla ülkedeki milyonlarca çocuğu aşılayarak çocukların geleceklerini ve sağlıklarını kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuk felci ekiplerinin hastalığın kökünü kazımak için ülkenin en ücra bölge ve köylerine kadar ulaşacağını belirten Şerif, ekiplerin tüm enerjilerini kullanarak bu önemli ulusal sorumluluğu başarıyla yerine getirecekleri temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl ülkede toplam 73 çocuk felci vakasının bildirildiğini kaydeden Şerif, vaka sayısındaki gerilemeye karşın hastalığın büyük bir zorluk teşkil ettiğini belirtti. Şerif, bu yıl şu ana kadar sadece bir yeni vakanın rapor edildiğini de sözlerine ekledi