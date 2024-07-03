Pakistan'da Patlama: Eski Senatör Hidayetullah Han Hayatını Kaybetti

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcı ile düzenlenen saldırıda eski Senatör Hidayetullah Han'ın da aralarında olduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dawn'ın haberine göre, polis yetkilisi Muhammad Ali Khan Gandapur yaptığı açıklamada, patlamanın, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Gandapur, yol kenarına yerleştirilen bombanın, eski Senatör Hidayetullah Han'ın aracının geçtiği sırada infilak ettirildiğini belirtti.

Patlamada, Han'ın yanı sıra 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade eden Gandapur, olayda 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Gandapur, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Bu arada Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıyı kınadı ve patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları düzenleniyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan bu iddiaları reddediyor.