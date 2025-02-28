Pakistan'da Ramazan Pazar Günü Başlayacak

Güncel

- Pakistan'da Ramazan ayı Pazar günü başlayacak

İSLAMABAD - Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, yapılan gözlemde Ramazan hilalinin görülmemesi nedeniyle Ramazan ayının ilk gününün Pazar günü olacağını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman, Ramazan ayını yarın karşılayacakken, Pakistan'dan Ramazan hilali açıklaması geldi. Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen gözlemde Ramazan hilalinin görülmemesi nedeniyle ülkede Ramazan ayının ilk gününün Pazar günü olacağı bildirildi. Komite Başkanı Maulana Abdul Khabir Azad, ülke çapında farklı bölge komitelerinin de ay gözlemi yaptığını, ancak Ramazan hilalinin görüldüğüne dair bir açıklamanın gelmediğini kaydetti. Azad, komiteler arasında bir uzlaşmaya varılmasının ardından Ramazan ayının ilk gününün Pazar gününe denk gelmesine karar verildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Ramazan ayının yarın başlayacağını duyurdu

Suudi Arabistan Cuma günü, Ramazan hilalinin ülkede görülmesinin ardından Ramazan ayının yarın başlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın bu açıklamasıyla birlikte dünya genelinde 1.8 milyardan fazla Müslüman, her gün gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmaya başlayacak.