Pakistan\'da seçimler başladı

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Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanma işlemi sürüyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi için seçmenler, ülke genelinde sandıklara gitmeye başladı.

Ulusal Meclisteki 266 sandalye için 5 bin 121, 4 eyaletin meclislerindeki 593 sandalye için de 12 bin 695 aday yarışıyor.

Başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Peşaver ve Kuetta gibi şehirlerde seçmenler, oy vermek amacıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

"Kayı Boyu börküyle" oy vermeye geldi

İslamabad'ın F-6 bölgesinde yaşayan Mukim Ahmed Han, ilerleyen yaşına rağmen oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi.

Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demokratik tercihleri için oy kullanacağını söyledi.

Bugünün kendileri açısından önemli olduğuna işaret eden Han, "Bu sebeple bugün 'Kayı Boyu börküyle' oy vermeye geldim. Müslümanların birliğini temsil ettiği için bu börkü giydim." dedi.

Oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erecek.