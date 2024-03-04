İSLAMABAD, 4 Mart (Xinhua) -- Pakistan 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında şiddetli yağışlara teslim olurken, çeşitli afetleri tetikleyen yağmur ve kar yağışları nedeniyle en az 36 kişi hayatını kaybetti ve 41 kişi de yaralandı.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Pazar gecesi yayımladığı durum raporunda, hayatını kaybedenlerden 21'inin çocuk, 9'unun erkek ve 6'sının kadın olduğunu belirtti.
Raporda, 27 kişinin öldüğü kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinin en kötü etkilenen bölge olduğu, onu 5 ölümle güneybatıdaki Belucistan eyaletinin izlediği ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de ise 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Rapora göre ayrıca toplam 469 ev tamamen ya da kısmen yıkılırken, tahminen 61 çiftlik hayvanı da öldü.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 36 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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