Pakistan'da Terör Operasyonunda 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marvat ve Hayber bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda Hayber'de 7, Lakki Marvat'ta da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Başbakan Şahbaz Şerif, 22 Haziran'da, "aşırılık ve terörizmi ortadan kaldırmak" için "yeniden canlandırılmış ulusal terörle mücadele kampanyası" başlattığını açıklamıştı.

Şerif, "Azm-e Istehkam (İstikrar içi kararlılık)" adı verilen operasyonun geniş çaplı olmadığını ve nüfusun yerinden edilmeyeceğini kaydetmişti.

1 Nisan-10 Haziran'da 7 bin 745 operasyon

Pakistan güvenlik kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, ülkede 1 Nisan-10 Haziran'da 7 bin 745 terörle mücadele operasyonu gerçekleşti.

Bu operasyonların 4 bin 902'si Belucistan, 2 bin 701'i Hayber Pahtunhva ve 142'si Sind eyaletlerinde düzenlendi.

Operasyonlar sonucu Hayber Pahtunhva'da 128, Belucistan'da 51 ve Sind'de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.