Pakistan'dan Hindistan'a Barış Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'la Pakistan arasında süren gerginliğe ilişkin, Yeni Delhi ile "barışı konuşmaya hazır olduklarını" söyledi.

Dawn'ın haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Kamra Hava Üssü'nü ziyaret eden Şerif, iki ülke arasındaki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şerif, iki yönetim arasındaki gerginliğin çözüme kavuşması için İslamabad yönetimi olarak "barışı konuşmaya hazır olduklarını" belirtti.

Başbakan Şerif, Pahalgam'da meydana gelen terör saldırısında Pakistan'ın parmağı olduğunu ileri süren Hindistan'ın söylemlerini reddetti.

Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes uzatıldı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar da Senato'da yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda varılan ateşkesin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Dar, "Mesele nihayetinde diyaloğa doğru gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm sorunların müzakere edileceği ve çözüme kavuşacağı bir diyaloğun önemine işaret eden Dar, "Biz dünyaya kapsamlı bir diyalog yürüteceğimizi duyurmuştuk." dedi.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.