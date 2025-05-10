Pakistan Hindistan'a Karşı Tarihi Başarı Elde Etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirtti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür

Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.

"Adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tam"

Şerif, Hindistan'ın Pahalgam bölgesinde yaşanan olayı Pakistan'a "haksız bir savaş" başlatmak için "bahane" olarak kullandığını söyleyerek, ülkesinin konuya ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Hindistan'a ait Fransız yapımı Rafale uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü belirten Şerif, ülkesinin güvenlik güçlerinin ve jetlerinin Hint ordusunun kulelerini "birkaç saat içinde susturduğunu" ve "tarihin bunu her zaman hatırlayacağını" söyledi.

Şerif, düşmana ait askeri depoların, cephane depolama yerlerinin ve hava üslerinin harabeye döndüğünü de belirtti.

Pakistan'ın "bölgesel barış ve on milyonlarca vatandaşının yaşamı için" ateşkese olumlu yanıt verdiğini kaydeden Şerif, "Cammu Keşmir de dahil olmak üzere su kaynaklarının paylaşımı ve tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tam." dedi.