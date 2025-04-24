Pakistan: Hindistan Terör Planlıyor

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan'ın ülkenin çeşitli bölgelerinde "terör eylemleri" planladığına dair bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Al Jazeera'nın haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Asıf, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'la gerilime ilişkin konuştu.

Hindistan'ın ülkenin çeşitli bölgelerinde "terör eylemleri" planladığına dair bilgi sahibi olduğunu belirten Asıf, Hindistan'ın bu eylemleri gerçekleştirmesi durumunda aynı şekilde karşılık verileceğini ve "bedelinin ödetileceğini" ifade etti.

Asıf ayrıca, "Hindistan bize karşı düşük yoğunluklu bir savaş veriyor ve eğer ölçeği arttırırlarsa biz hazırız. Topraklarımızı korumak için hiçbir uluslararası baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komisyonu'na tebliğde bulunulacağını söyledi.

Pahalgam saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti.

Son kararlar

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Başbakan Modi başkanlığındaki CCS toplantısında alınan kararların detaylarını açıklamıştı.

Buna göre, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'ndeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarları, "istenmeyen adam" ilan edilmişti. Müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanınmıştı.

Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta, Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan "İndus Suları Anlaşması" askıya alınmıştı.

Wagah-Attari sınır kapısı kapatılmış, bu sınır kapısından geçiş yapanlara, 1 Mayıs'a kadar aynı dönüş rotasını kullanarak geri dönebilecekleri açıklanmıştı.

Hindistan'ın İslamabad'daki Büyükelçiliği'nde görevli deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının geri çekilmesi kararı alınmıştı.

Pakistan vatandaşlarının, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) kapsamlı muafiyet vizeleriyle Hindistan'a seyahat etmesi yasaklanmıştı. Bu vizeyle Hindistan'da bulunan Pakistanlılara, ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verilmişti.