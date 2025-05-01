Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı - Son Dakika
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Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

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İki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında, 22 Nisan 2025 tarihinde Pahalgam'ın Baisaran bölgesinde meydana gelen ve çoğu turist 26 kişinin öldüğü ölümcül saldırının ardından gerilim tırmanıyor. Hindistan'da orduya tam yetki verilirken Pakistan ordusu, savaş stratejisi doğrultusunda modern silahların kullanıldığı gerçek mühimmatlı tatbikat yaptı.

01.05.2025 16:42
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Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim giderek artıyor.

Pakistan, Hindistan ile yaşadığı gerginliklerin gölgesinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir bölgesinde savaş stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikatta, modern silahlar ve gerçek mühimmat kullanıldı. Pakistan ordusu, tatbikatların amacının "düşman tarafından gelebilecek herhangi bir saldırıya tam ve ezici bir karşılık vermek" olduğunu bildirdi. Pakistan ordusu, tatbikat sırasında profesyonel becerilerini tam kapasiteyle sergiledi.

Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

"HAZIRIZ, BİZİ SINAMAYIN"

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Çaudri düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, "Hazırız, bizi sınamayın. Bu kararlılığı 2019'da da göstermiştik. Biz çatışmayı başlatan taraf değiliz. Eğer onlar saldırının tek yol olduğunu düşünüyorlarsa biz hazırız. Bizi test etmesinler. Her zaman ve her yerde hazırız" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

"SONRASINDA NE OLACAĞI BİZİM KARARIMIZ"

Pakistan halkının egemenlik ve toprak bütünlüğünü her ne pahasına olursa olsun savunacaklarını belirten Çaudri, "Bu onların kararı olur, ancak sonrasında ne olacağı bizim kararımız olur" dedi.

HİNDİSTAN'DA DA ASKERİ HAZIRLIKLAR ARTIYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, gerginlikle ilgili orduya "operasyonel özgürlük" verdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Modi'nin silahlı kuvvetlere saldırıya nasıl, ne zaman ve nerede yanıt vereceklerine dair tam yetki verdiği aktarıldı. Hükümet, Modi'nin Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Rajnath Singh ile yaptığı toplantının görüntülerini de yayınladı.

Başbakan Modi, saldırının sorumlularını ve destekçilerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bulacaklarını belirterek, "Dünyaya sesleniyorum: Hindistan, her bir teröristi ve destekçisini tanıyacak, takip edecek ve cezalandıracak. Onları dünyanın öbür ucuna kadar kovalayacağız" dedi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERGİNLİĞİ

Hindistan'ın 22 Nisan'da Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısına Pakistan unsurlarının da karıştığını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli "Direniş Cephesi (TRF)" adlı grup üstlenmişti. Pakistan yönetimi, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddedere,k tarafsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. Gerilimin artmasının ardından iki komşu ülke birbirlerine karşı diplomatik hamlelerde bulunmuştu. Karşılıklı olarak vizeler iptal edilmiş, diplomat sayılarına sınırlama getirilmişti. Pakistan ayrıca hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı. Hindistan ise iki ülke arasında İndus Nehri ve kollarında su paylaşımını düzenleyen İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Bu karar Pakistan'da protestolara yol açarken, Pakistan hükümeti Hindistan'ın kararına karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığını duyurmuş, bölgedeki su akışının etkilenmesini "savaş nedeni" sayacağını vurgulamıştı. Son olarak Hindistan dün hava sahasını Pakistan havayollarına kapattığını açıklamıştı.

Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilal Akarsu:
    Cive Pakistan 4 1 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    dünya üzerinde terörü teröristi destekleyen kaç kişi kaç ülke var sayıları belli. düşmanı öncelikle kendi içinde işbirlikçilerinde aramalısın 0 1 Yanıtla
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