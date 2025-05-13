Pakistan Nükleer Seçenekleri Reddetti

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan ile çatışma süresince Yeni Delhi yönetimine karşı nükleer silah kullanımının seçenekler dahilinde olmadığını açıkladı.

Dar, CNN'e verdiği mülakatta Hindistan ile yaşanan çatışmalar ve sonrasında ilan edilen ateşkesin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın, "kendisini savunmak için Hindistan'ın saldırılarına karşılık vermekten başka seçeneği olmadığını" dile getiren Dar, Hindistan'ı "hakimiyet kurmaya çabalamakla" suçlayarak bölgedeki gerilime rağmen çatışma süresince "nükleer silah kullanımının seçenekler arasında yer almadığını" ifade etti.

Dar, ateşkesin ardından tarafların görüşmesi gereken konular olduğunu kaydederek, henüz iki ülkeden yetkililerin doğrudan iletişime geçmediğini ifade etti.

Cammu-Keşmir bölgesinin, istikrarsızlığın asıl sebebi olduğunu söyleyerek bölgenin "kendi kaderini tayin etmesi" çağrısında bulunan Dar, terörün "her çeşidini kınadıklarını" belirterek su sorununun çözülmemesinin ateşkesi tehdit edebileceği konusunda uyardı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.