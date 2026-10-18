Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı - Son Dakika
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Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı

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Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
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Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti sınırında iki ülkenin güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Pakistan ordusunun topçu desteğiyle Afgan mevzilerini hedef aldığı, Afgan güçlerinin ise karşılık verdiği bildirildi. Çatışmalarda Pakistan'a geçmeye çalışan bazı Pakistan Talibanı militanlarının öldürüldüğü iddia edildi.

Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçlerinin, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti sınırında çeşitli noktalarda karşılıklı çatışmaya girdiği bildirildi.

SINIR HATTINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Associated Press (AP) ajansının, ismi paylaşılmayan Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Kurram bölgesindeki sınır hattında çeşitli noktalarda çatışmaya girdi. Çatışmada Pakistan ordusu, topçu birliklerinin ateş desteğiyle Afgan güvenlik güçlerinin sınırdaki mevzilerini imha etti. Sınır hattındaki Afgan güvenlik güçleri de Pakistan tarafına karşı ateş açtı. Çatışmada "Pakistan'a geçmeye çalışan ve sayısı belirsiz Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğü" iddia edildi.

Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı

NE OLMUŞTU?

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, son iki yılda karşılıklı askeri operasyonlar ve sınır çatışmalarıyla tırmandı. Pakistan ordusu, 24 Aralık 2024'te Afganistan'ın Paktika vilayetinde Pakistan Talibanı'na (TTP) ait olduğunu belirttiği hedeflere hava saldırıları düzenledi. Afganistan yönetimi, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilim, Ekim 2025'te yeniden şiddetli çatışmalara dönüştü. Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik hava saldırılarının ardından Afgan güçleri sınırdaki Pakistan mevzilerini hedef aldı. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların ardından Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda 19 Ekim'de ateşkes sağlandı. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerde ateşkesin sürdürülmesi kararlaştırılsa da sonraki müzakereler kalıcı bir çözüm getirmedi.

Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı

Şubat 2026'da Pakistan ordusunun Afganistan'daki silahlı grupları hedef aldığını açıkladığı hava saldırılarıyla çatışmalar yeniden şiddetlendi. Afgan güçlerinin misillemesinin ardından Pakistan, başkent Kabil ve Kandahar dahil birçok noktaya hava saldırıları düzenledi. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, 27 Şubat'ta iki ülke arasındaki durumu "açık savaş" olarak nitelendirdi.

Mart ayında da devam eden çatışmalar sırasında Afganistan yönetimi, 16 Mart'ta Kabil'deki bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezine düzenlenen Pakistan hava saldırısında 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Pakistan ise sivil yerleşimlerin hedef alındığı iddiasını reddederek askeri tesisleri ve terör altyapısını vurduğunu savundu. Saldırıya ilişkin can kaybı sayısı bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU 

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
AfganistanPakistanGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • BARBAROS BARBAROS:
    İslam Ülkeleri birbirleri ile savaşması kimin işine yarıyor ise fitnenin sebebi o dur.... 3 0 Yanıtla
  • Discovery 777 Discovery 777:
    Bir türlü huzur yok 2 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    resimdeki asker de hic olmuyor hep ayni dam 1 0 Yanıtla
  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Gidek afganlari vurak mi iste mekke sozlesmesinjn capi bukadar ya hisi vuracaksin ya afgan baska kacarin yok baska amaci da yok 0 0 Yanıtla
  • Erol Birol Erol Birol :
    Şimdi ne olucak? Suudi Arabistanamı yoksa pakistanamı yardım edeceğiz? 0 0 Yanıtla
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