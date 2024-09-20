Pakistan, Rusya'dan Vize Kolaylığı İstedi

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Pakistan, Rusya'nın başta iş insanları olmak üzere vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamasını istedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki Rus heyeti, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Pakistan basınına göre taraflar, görüşmelerde güvenlik, tarım, gıda, ekonomi, eğitim, demiryolu, bilim ve teknoloji alanları başta olmak üzere ilişkileri güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Zerdari, Rus heyeti ile görüşmesinde ekonomik ilişkileri güçlendirme adına yeni fırsat alanlarının belirlenmesi ve iki ülkenin demiryolu ve doğrudan uçuşlarla yakınlaşması gerektiğini kaydetti.

Zerdari, ayrıca Rusya'dan başta iş insanları olmak üzere vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı sağlamasını talep etti.

Şerif ise Rusya ile ilişkileri geliştirmenin Pakistan Dışişleri'nin önceliklerinden olduğu kaydetti.

Overçuk da ülkesinin Pakistan ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydederek, ekim ayında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in Pakistan'ı ziyaret edeceğini ve bunun ilişkileri geliştirme adına önemli bir fırsat sunacağını kaydetti.

Öte yandan, taraflar arasında özellikle ticaret, yatırım, enerji, bilişim, tarım, bilim ve teknoloji ile eğitim alanlarında karşılıklı anlayışı ve isteği gösteren bir mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca, 75 kişilik Pakistanlı iş insanı grubunun yeni iş fırsatlarını tespit etme adına ekimde Rusya'yı ziyaret edeceği aktarıldı.

Rusya-Pakistan ilişkileri

Overçuk'un ziyareti Nisan 2021'den bu yana Rusya'dan Pakistan'a düzenlenen ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2021'de Pakistan'ı ziyaret etmiş, bu ziyaret 2012 sonrası Lavrov'un ilk Pakistan ziyareti olmuştu.

Pakistan ve Rusya, 2021'de daha önce Kuzey-Güney Boru Hattı projesi olarak bilinen 1100 kilometrelik Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Akımı projesini inşa etmek için anlaşma imzalamıştı.

Rusya geçen yıl, hane ve sanayi enerji ihtiyaçları artış gösteren Pakistan'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere indirimli petrol ve doğal gaz sağlamayı kabul etmişti.