Pakistan, Ukrayna İddialarını Reddetti

Pakistan hükümeti, vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaştığına yönelik iddiaları "temelsiz ve asılsız" olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan vatandaşlarının Ukrayna'daki çatışmaya karıştığına dair asılsız ve temeli olmayan iddialar kategorik olarak reddedilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna makamlarının konuyu istişare etmek adına resmi temasta bulunmadığı aktarılan açıklamada, Ukraynalı yetkililerin söz konusu iddiayı destekleyecek herhangi bir delil sunmadığı da belirtildi.

Açıklamada, iddiaların Ukrayna makamlarıyla ele alınacağı ve bu hususta açıklama talep edileceği kaydedilirken "Pakistan, Birleşmiş Milletler Şartı ilkeleri doğrultusunda, Ukrayna'daki çatışmanın diyalog ve diplomasiye başvurularak barışçıl şekilde çözülmesi yönündeki taahhüdünün tekrardan altını çiziyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dün Harkiv bölgesinde cephe hattındaki askerleri ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin kuzeydoğusundaki birliklerin, Rusya tarafından Çin, Pakistan ve Özbekistan gibi ülkelerden getirilen "yabancı paralı askerlere" karşı savaştığını belirtmişti.

Zelenskiy, "Bu cephedeki askerlerimiz, Çin, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan ve Afrika ülkelerinden gelen paralı askerlerin savaşa katıldığını bildiriyor. Buna karşılık vereceğiz." demişti.