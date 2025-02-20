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Pakistan ve Türkiye Ortak Tatbikatı

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Pakistan'da düzenlenen Atatürk Tatbikatı'nda kara ve hava unsurları başarılı operasyonlar yaptı.

20.02.2025 19:20
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- Pakistan ve Türkiye arasında Atatürk Tatbikatı

İSLAMABAD - Pakistan'da Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile düzenlenen ortak "Atatürk Tatbikatı" çerçevesinde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi.

Pakistan'da 10 Şubat'ta başlayan Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı yarın sona erecek. İki ülke komando ve özel kuvvet birlikleri arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bugün Cherat'ta gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara ve hava unsurları, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre tatbikata Pakistan özel kuvvetlerinden iki muharebe timi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her rütbeden 36 asker katılıyor. Açıklamada, iki ülkenin ortak eğitimle profesyonel askeri yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği ifade edilerek, katılan birliklerin tatbikattan büyük fayda sağladığı belirtildi.

Türkiye ve Pakistan arasında 1998 yılından itibaren dönüşümlü olarak icra edilen tatbikat, Türkiye'de icra edildiği yıllarda "CİNNAH Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği yıllarda ise "ATATÜRK Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: İHA

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