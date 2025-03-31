Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 120, Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 70, Nemrut'ta 55, Kartalkaya'da 41, Hakkari'de 22, Uludağ'da ve Yıldız'da 20, Zigana'da 17, Yalnızçam'da 12, Hesarek'te 11, Gevaş Abalı'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|31.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|GSY
|1
|4
|Ergan
|GSY
|3
|7
|Sarıkamış
|GSY
|2
|9
|Konaklı
|GSY
|1
|5
|Nemrut
|GSY
|5
|8
|Kartalkaya
|MSY
|-1
|6
|Hakkari
|KSY
|-1
|1
|Uludağ
|GSY
|2
|7
|Yıldız
|MSY
|4
|12
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Yalnızçam
|GSY
|2
|11
|Hesarek
|KSY
|2
|7
|Gevaş
|GSY
|3
|10
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de 120 cm Kar Kalınlığı - Son Dakika
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