Palandöken'de 128 cm Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 128, Nemrut'ta 94, Konaklı'da 93, Kartalkaya'da 90, Ergan'da 88, Davraz'da 74, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 63, Saklıkent'te 61, Erciyes'te 60, Bozdağ 55, Çambaşı'nda 50, Hakkari'de 48, Hakkari, Sarıkamış ve Murat Dağı 47, Mersivan'da 41, Denizli'de 40, Yedikuyular'da 36, Ilgaz'da 28, Yalnızçam ve Yıldıztepe'de 17, Keltepe ve Gevaş Abalı'da 10 ve Ladik Akdağ'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken S -11 -6 Ergan S -7 -2 Kartalkaya S -10 0 Konaklı S -12 -5 Yıldız Dağı S -2 -1 Saklıkent A -8 0 Uludağ PB -5 0 Mersivan ÇB -4 0 Erciyes S -7 -3 Çambaşı KY -4 -2 Kop S -14 -2 Keltepe S -5 2 Yıldıztepe S -6 2 Hakkari S -17 -6 Ilgaz S -6 1 Gevaş Abalı PB -4 1 Yedikuyular ÇB -6 4 Sarıkamış S -14 -3 Yalnızçam S -14 -2 (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, A: Açık, PB: Parçalı bulutlu,) (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, A: Açık, PB: Parçalı bulutlu,)

Kaynak: AA