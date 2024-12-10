Palandöken'de 83 cm Kar Kalınlığı - Son Dakika
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Palandöken'de 83 cm Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de 83 santimetre olarak ölçüldü.

10.12.2024 11:19
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 83 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 83, Ergan'da 82, Kartalkaya'da 71, Palandöken 2'de 60, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Hakkari ve Çambaşı'nda 16, Mersivan'da 14, Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9, Hesarek'te 8, Ilgaz ile Sarıkamış'ta 7 ve Keltepe'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez10.12.2024En düşükEn yüksek
PalandökenPB-51
ErganPB-34
KartalkayaKKY25
Palandöken 2PB-52
Yıldız DağıS-25
ErciyesS-15
HakkariAB-102
NemrutP-32
ÇambaşıPB37
MersivanPB17
YalnızçamPB-103
HesarekPB-35
SarıkamışPB-54
IlgazÇB17
(PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA

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