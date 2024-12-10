Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 83 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 83, Ergan'da 82, Kartalkaya'da 71, Palandöken 2'de 60, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Hakkari ve Çambaşı'nda 16, Mersivan'da 14, Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9, Hesarek'te 8, Ilgaz ile Sarıkamış'ta 7 ve Keltepe'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|10.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-5
|1
|Ergan
|PB
|-3
|4
|Kartalkaya
|KKY
|2
|5
|Palandöken 2
|PB
|-5
|2
|Yıldız Dağı
|S
|-2
|5
|Erciyes
|S
|-1
|5
|Hakkari
|AB
|-10
|2
|Nemrut
|P
|-3
|2
|Çambaşı
|PB
|3
|7
|Mersivan
|PB
|1
|7
|Yalnızçam
|PB
|-10
|3
|Hesarek
|PB
|-3
|5
|Sarıkamış
|PB
|-5
|4
|Ilgaz
|ÇB
|1
|7
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de 83 cm Kar Kalınlığı - Son Dakika
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