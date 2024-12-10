Palandöken'de 83 cm Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 83 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 83, Ergan'da 82, Kartalkaya'da 71, Palandöken 2'de 60, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Hakkari ve Çambaşı'nda 16, Mersivan'da 14, Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9, Hesarek'te 8, Ilgaz ile Sarıkamış'ta 7 ve Keltepe'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken PB -5 1 Ergan PB -3 4 Kartalkaya KKY 2 5 Palandöken 2 PB -5 2 Yıldız Dağı S -2 5 Erciyes S -1 5 Hakkari AB -10 2 Nemrut P -3 2 Çambaşı PB 3 7 Mersivan PB 1 7 Yalnızçam PB -10 3 Hesarek PB -3 5 Sarıkamış PB -5 4 Ilgaz ÇB 1 7 (PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu) (PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA