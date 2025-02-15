Palandöken'de Çığ Düşmesi: Yaralı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Palandöken'de Çığ Düşmesi: Yaralı Yok

Palandöken\'de Çığ Düşmesi: Yaralı Yok

Erzurum'da Palandöken'de düşen çığın kayak pistine akmasıyla ölen veya yaralanan olmadı.

15.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine akmasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.

Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

Çığın düştüğü alanın kayak yapmaya kapalı bir bölge olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Ekiplerimiz çalışıyor. Her ihtimali göz önünde bulundurarak gözden kaçan bir şey ya da çığın altında kalan herhangi bir kişi var mı diye çalışma yapıyoruz. Bir yandan da hızlıca akan karların temizlenmesine başlayacağız. Her hangi bir sorun yok." dedi.

"Kayak merkezinde pistlerde herhangi bir sorun ve risk yok"

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Burası kayak yapmaya elverişli değil, kayağa kapalı bir alan. Kayak merkezinde pistlerimizde çığ riskine karşı kontrollü patlatmalar yapılıyor. Tabancalar var, onlarla gerekli çalışmalar yapılıyor. Kayak merkezinde pistlerde herhangi bir sorun ve risk yok. Vatandaşlarımız güvenle kayabilir. Ancak kayak yapılmasına izin vermediğimiz yerlerde bu tür hadiseler zaman zaman olabiliyor."

Kayak merkezine ilişkin daha önce alınan kararları hatırlatan Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kayakseverlerden istirhamım kayağa kapalı alanlarda herhangi bir şekilde kayak ve snowboard yapmamalarıdır. Dolayısıyla aldığımız kararlara riayet etmelerini istirham ediyorum. Çığın meydana geldiği yer vadi. Biz nerelerde kayak yapılması nerelerde yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir genelge çıkarmıştık. Dolayısıyla kayak yapılabilecek 78 kilometre uzunluğunda pist alanımız var. Buralarda güvenle kayak yapılabilir. Onun dışındaki yasak alanlarla ilgili levhalar var. Vatandaşlarımız buna riayet ettikleri takdirde herhangi bir sorun olmaz."

Kaynak: AA

Palandöken Dağı, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Güvenlik, erzurum, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Çığ Düşmesi: Yaralı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:46:48. #1.13#
SON DAKİKA: Palandöken'de Çığ Düşmesi: Yaralı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.