Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 90, Kartalkaya'da 84, Yıldız Dağı'nda 70, Sarıkamış'ta 67, Uludağ'da 61, Davraz'da 57, Zigana'da 53, Erciyes'te 50, Hakkari'de 46, Hesarek'te 41, Çambaşı'nda 40, Mersivan'da 39, Murat Dağı'nda 36, Saklıkent'te 34, Yedikuyular'da 30, Denizli'de 28, Ilgaz'da 18, Yalnızçam ve Gevaş Abalı'da 17, Yıldıztepe'de 12, Ladik Akdağ'da 12 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|09.01.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-4
|2
|Ergan
|S
|-1
|6
|Kartalkaya
|S
|-2
|4
|Konaklı
|S
|-4
|3
|Yıldız Dağı
|S
|-2
|6
|Saklıkent
|AB
|1
|7
|Uludağ
|PB
|4
|8
|Mersivan
|S
|0
|8
|Erciyes
|S
|-2
|6
|Çambaşı
|P
|0
|6
|Kop
|P
|-7
|6
|Keltepe
|S
|-1
|9
|Yıldıztepe
|S
|-2
|5
|Hakkari
|S
|-14
|0
|Ilgaz
|S
|-1
|6
|Gevaş Abalı
|S
|-4
|3
|Yedikuyular
|PB
|-5
|7
|Sarıkamış
|S
|-8
|4
|Yalnızçam
|S
|-17
|0
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de Kar Kalınlığı 130 Santimetre - Son Dakika
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