Erzurum'un Palandöken ilçesinde 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Yunus Emre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evinde yalnız yaşayan Kemal Önal'ı yaklaşık 10 gündür görmeyen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, Önal'ı yerde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Önal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, eşinden boşandığı ve yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığı belirtilen 7 çocuk babası Önal'ın vücudunda çeşitli iz ve morluklar bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de Ölüm: 64 Yaşındaki Adam Evinde Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?