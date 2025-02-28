Palandöken Geçidi Ulaşımı Kapandı

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Tekman yolu Palandöken geçidi ulaşıma kapandı

Yol kapanınca vatandaşlar 100 kilometre daha fazla yol yapabilmek durumunda kalıyor

Bölge sakinleri yolun ulaşıma açık kalması için geçitte tünel yapılmasını istiyor

ERZURUM - Erzurum-Tekman kara yolu Palandöken geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolun ulaşıma kapanması ilçe sakinlerinin yolunu uzattı. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışmaları zor şartlar altında sürdürülüyor.

Özellikle kış aylarında mevsimin büyük bir bölümünde ulaşıma kapanan Palandöken geçidi ilçe sakinlerinin ulaşımını 100 kilometre uzatıyor. Palandöken geçidini kullanarak ilçeye 76 kilometre yoldan ulaşılabilirken, yolun kapanmasıyla birlikte Hınıs kara yolu üzerinden ilçeye 174 kilometre sonra ulaşılabiliyor.

Karla mücadele ekiplerinin zaman zaman yolu ulaşıma açtığı bölgede fırtına nedeniyle yolda kalan vatandaşlar Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri tipide zor şartlarda karla mücadele çalışması yapabiliyorlar.

Tekman'da vatandaşlar, Palandöken geçidinde yapılabilecek bir tünel ile yaz kış demeden yolun açık olabileceğini ve her gün yüz kilometre fazla yolculuk yapmadan ilçelerine ulaşabileceklerini belirtiyorlar.