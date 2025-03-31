Palandöken Geçidinde Sıkıntı: Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Palandöken Geçidinde Sıkıntı: Araçlar Mahsur Kaldı

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Erzurum Palandöken geçidinde etkili olan sis ve tipi nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

31.03.2025 12:45
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Palandöken geçidinde sis ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı

ERZURUM - Erzurum Palandöken geçidinde etkili olan tipi sürücüleri zor durumda bıraktı.

Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis ve tipi çok sayıda aracın yolda kalmasına neden oldu. İlçeye Palandöken yolundan giden vatandaşlar tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan çok sayıda araç 2 saat bölgede mahsur kaldı.

Palandöken geçidine tünel yapılmasını isteyen vatandaşlar kış döneminde bölgede bu tarz sıkıntılarla sürekli karşılaştıklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

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