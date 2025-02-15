Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Çığ Düşmesi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakçılara kapalı bölgede çığ düştü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgedeki alan taramasına başladı.

15.02.2025 12:17  Güncelleme: 12:19
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ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı bölgede her ihtimale karşın alan taraması yapılıyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nin kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye giren yabancı uyruklu 4 kayakçı çığ düşmesine sebep oldu. Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede ekipler, her ihtimale karşın alan taraması yapıyor.

Bu arada Ardahan'ın Çıldır ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın bilgi verilmesi üzerine kente geri döndüğü öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Palandöken Dağı'nda 21 Aralık 2024'te, yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesindeki antrenmanı sırasında çığ düşmüş, 1 sporcu hayatını kaybetmiş, 3 sporcu da yaralanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi - Son Dakika

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