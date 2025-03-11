Palandökende Bisiklet Yarışı Heyecanı - Son Dakika
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Palandökende Bisiklet Yarışı Heyecanı

Palandöken Kayak Merkezi'nde bisikletçiler karlı pistte nefes kesen inişlerle heyecan yaşattı.

11.03.2025 23:03
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Palandökenden bisikletle nefes kesen iniş

Bisikletçilerin zirveden inişi aksiyon kameralarına yansıdı

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinin zirvesinden bisikletle aşağı inen bisikletçilerin aksiyon kamera görüntüleri nefes kesti.

Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen bisiklet yarışmalarına katılan Türkiye'nin 4 bir yanından Erzurum'a gelen profesyonel sporcular yarışma sonrası Palandöken'in zirvesinden bisikletleriyle aşağıya indi. Bu anları aksiyon kameraları tarafından kaydeden sporcuların karlı zemindeki yolculuğu adeta nefes kesti.

Sporcularından Abdurrahim Dönmez, bisiklet yarışları için geldikleri Erzurum'da böyle bir maceraya imza attıklarını belirterek, "Direkt yani pistin en başından aşağıya kadar en hızlı inen kazanıyor. O şekilde geldik. Boş vaktimizle de arkadaşlarımızla çıktık. Direkt o videoyu çektik. Palandöken yani Erciyes daha önce Erciyes yapmıştık. Erciyes'e göre daha uzun. Daha eğlenceli. Yani rakım olarak da daha iyi bence. Uzun ya. Uzun olması gerçekten güzel bir Palandöken'de. Hava eksi on yedi dereceydi. Gözlükler artık böyle bir ağzımızdan çıkan buharlar içeride böyle buz olmuştu çıkıp böyle buzu sürüyorduk yani. Bizim zaten sporumuzun ana şeyi sıcak. Yani yazın yapılan bir spor. Dağdan yapılıyor zaten genelde. Merdivenler falan oluyor. Ama genelde yani Erzurum'da Palandöken de Erciyes'te parkurlarımız var Parkurda en baştan en sona en hızlı şekilde inen kişi kazanıyor. Normalde yaz sporu bu. Ama bu şekilde kışa da çevirebiliyoruz yani. Kar yeterli bir şekilde ezildiği zaman aslında yazın hiçbir farkı yok. Rampalar yapılıyor zaten. Ama rampalar daha iyi oluyor mesela. Yazın bayağı topraklarla, kepçelerle falan uğraşmak gerekiyor. Burada sizin oturaklar kocamadan falan yapılabiliyor. Çok daha eğlenceli oluyor. Bir de yani direkt eğlence oluyor ya. Yazın mesela bir rekabet oluyor. Kışın yaptığınızda tamamen eğlence oluyor" diye konuştu.

(MEP-MEK-AT)

Kaynak: İHA

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