Pamuk Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi, sürücü yaralandı.
R.K. (24) idaresindeki 59 AES 422 plakalı pamuk balyası yüklü tırın dorsesi, Hatay- Nurdağı kara yolunun Kırıkçalı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tırın dorsesi vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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