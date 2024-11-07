Pamukova'da Lösemili Çocuklar İçin Bağış Kampanyası

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lise öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bağış kampanyası düzenledi.

Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirdikleri kampanyada lösemili çocuklar yararına bağış topladı.

Öğrenciler, "Lösemi değil, iyilik bulaşır", "Lösemili çocuklar için el ele" ve "Ne kadar bağış, o kadar iyilik" yazılı dövizler de taşıyarak farkındalık oluşturdu.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın'ın da ziyaret ettiği öğrenciler, toplanan bağışları Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) gönderecek.

Okul müdürü Yılmaz Arslan, gazetecilere, öğrencilerin tüm gün boyunca bağış kampanyasını sürdürdüğünü belirterek, "Pamukova halkı da duyarlılığını göstererek, bağış kampanyasına büyük bir ilgi gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lösemili çocuklara bir umut olmak istedik." dedi.