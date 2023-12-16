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Pamukova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Pamukova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kontrolünde yapılan operasyonda, 2 zanlıdan biri tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, satışa hazır 15 gram bonzai ele geçirildi. Tutuklanan zanlı adliyeye sevk edilirken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pamukova\'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
16.12.2023 - 18:09,
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Jandarma ekipleri, D-650 kara yolu Bayırakçaşehir Mahallesi mevkisindeki yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki iki kişinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, satışa hazır 15 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. (50) ve A.Y. (47) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y. (50) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Pamukova, Sakarya, Son Dakika

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